Gravação do DVD de Léo Santana tem mais uma atração confirmada

Após a confirmação de Anitta como primeira participação na gravação do seu novo DVD, o cantor Léo Santana divulgou mais uma atração do evento, a surpresa da vez é a banda Atitude 67.

O grupo mato-grossense irá trazer seu pagode diferenciado para o show, com uma faixa de samba. “Os caras são feras demais, a irreverência deles tem tudo a ver com as músicas do GG, fiquei muito feliz deles terem aceitado o convite. Vem mais um hit por ai”, contou o Léo Santana.

Para a gravação que acontece no dia 15 de agosto, no Credicard Hall, em São Paulo, será montada uma super infraestrutura, com equipamentos modernos e tecnologia de ponta.

Os ingressos poderão ser comprados através do site bit.ly/dvdleosantana ou na bilheteria do evento.

