Gravação do DVD de Alinne Rosa encerra o Festival da Cidade

Com o mar do Rio Vermelho ao fundo, a cantora Alinne Rosa fez o show de gravação do primeiro DVD na tarde deste domingo, 3. O evento também marcou o encerramento do Festival da Cidade 2016, programação multicultural que celebrou os 467 anos de Salvador desde o último dia 27.

Alinne mantém uma relação pessoal com o bairro, palco da festa (que aconteceu no novo deck próximo à curva da Paciência) e lugar onde mora. "Amo o clima de boemia. A mistura de cultura de rua e música", descreveu a cantora durante coletiva, antes do show.

Para ela, que apareceu pela primeira vez com os cabelos tingidos de castanho-escuro, o momento é muito especial porque marca os dois anos da carreira solo, depois de ter deixado a banda Cheiro de Amor. "É minha fase de maior aprendizado. Por isso quis ficar tão perto da minha casa. Queria minha intimidade exposta", brincou a artista.

O repertório também trouxe novidades, como as duas músicas inéditas escritas pela cantora: Sem porquê (parceria com Eva Cavalcante) e Ronbombom (com Rodrigo Calmon).

Os fãs acompanharam de perto a festa e alguns vieram de longe, como a professora de educação física Fabiana dos Santos, 35. Ela chegou neste domingo de São Paulo somente para o show. "Adoro o jeito moleque dela", revelou Fabiana, que fez uma tatuagem no ombro para homenagear a artista.

A secretaria administrativa Regina Magalhães, 34, deixou Belo Horizonte, Minas Gerais, por dois dias, com a amiga Jéssica Silva, 24, para poder participar do DVD. As duas mantêm o fã-clube Elite Alinnista na capital mineira. "Ela é a princesinha do axé. Eu me identifico com o estilo, muito humilde e moderno dela, sempre com a mente aberta", contou Regina.







'E agora, pra quem eu vou falar de amor..󾠓 ❤󾁁 #AlinneRosa #DvdAlinneRosa #Amo #MinhaRosa Publicado por Alan Barros em Domingo, 3 de abril de 2016

O palco com cores em tom néon e objetos psicodélicos, como a figura de uma ovelha colorida, foi criado por Chawki Zaher. O artista visual é conhecido pela decoração de algumas raves, entre elas a Universo Paralelo, que acontece na Bahia.

O figurino ficou a cargo da colombiana Diana Ernandez. Durante a apresentação, Alinne trocou de roupa duas vezes.

Balanço

O Festival da Cidade 2016 ocupou Salvador com eventos de circo, teatro e música, nos últimos oito dias. A principal atração foi o show dos compositores baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso (veja matéria ao lado), no último sábado.

Para o presidente da Empresa Salvador de Turismo (Saltur), Isaac Edington, o festival foi um bom aquecimento para outras atividades culturais que devem acontecer ao longo do ano.

"Estamos acertando detalhes do Festival da Primavera, que acontece em setembro. Vamos investir, também, no festival de jazz e estamos pensando em um festival de reggae", adiantou.

Fãs lotaram espaço no Rio Vermelho para assistir ao show (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

