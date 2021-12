Grandes nomes do rock nacional são homenageados durante festa em Salvador

Grandes nomes do rock nacional da década de 80 serão homenageados na festa 'Cazuza versus Legião Urbana', nesta sexta-feira, 29, no Groove Bar, localizado no bairro da Barra, em Salvador.

O show será interpretado pelas bandas Quarteto de Cinco (Cazuza) e Diego Fox e Cifra Clube (Legião Urbana), que trarão no repertório sucessos como “Vida louca vida”, “Faz parte do meu show”, “Tempo Perdido”, “Faroeste caboclo” entre outros.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria local e através do site do Sympla.

