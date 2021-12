Grandes nomes da música nacional e internacional confirmam presença na #FV18

Artistas nacionais e internacionais confirmaram presença na 20ª edição do Festival de Verão de Salvador 2018 (#FV18). O evento acontecerá na Arena Fonte Nova, na Ladeira da Fonte das Pedras, no bairro de Nazaré, em Salvador, nos dias 8 e 9 de dezembro.

A noite do sábado, 8, promete muito reggae e pop ao som da cantora Anitta, Alpha Blondy e Natiruts. Já o domingo, 09, será embalado ao som de DJ Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Jorge & Mateus e Ivete Sangalo.

O primeiro lote de ingressos encerra no próximo sabádo, 20, e podem ser adquiridos nas Loja Imaginarium, Lojas South, na Loja do #FV situada no 3º piso do Shopping da Bahia ou Balcões Pida dos principais shoppings de Salvador. Pela internet os interessados podem adquirir por meio do site oficial da festa.

A loja #FV18 foi decorada em homenagem aos 20 anos do Festival e oferece ingressos sem taxa de conveniência.

adblock ativo