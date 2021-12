"Grande Encontro": Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam em Lauro de Freitas

Na próxima quarta-feira,14, os cantores Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam a turnê "O Grande Encontro", no Armazém Hall, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O show comemora os 20 anos da parceria entre os artistas e o espetáculo será revezado em apresentações em conjunto, em duetos e individuais. O repertório será composto por sucessos como "Anunciação", "Dona da Minha Cabeça", "Táxi Lunar", "Coração Bobo" entre outros.

Os ingressos custam de R$60 à R$240 e estão disponíveis para compra no local do evento, na loja física e virtual do Ticketmix.

adblock ativo