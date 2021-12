Grammy premia os melhores artistas do ano neste domingo

A 56º premiação do Grammy, que acontecerá na noite deste domingo, 26, em Los Angeles (EUA), irá eleger os artistas que mais se destacaram no cenário musical de 2013, além de contar com grandes shows, como a banda Metállica e dois ex-Beatles.

Há uma forte especulação de que Beyoncé irá se apresentar junto com Jay-Z, que está concorrendo a nove categorias. A diva do pop, Madonna, também é esperada no palco do Grammy.

Paul McCartney e Ringo Starr, além de se apresentarem na noite, receberão o prêmio Recording Academy Lifetime Achievement pelo Beatles. Paul também irá concorrer na categoria de melhor canção de rock por Cut Me Some Slack.

Premiações

Pharrel Williams irá concorrer duas vezes pelo prêmio de single do ano pelas suas participações em Get Lucky, de Daft Punk e Pharrell, e Blurred Lines, de Robin Thicke e T.I. e participação de Pharrell. Radioactive, do Imagine Dragons, Royals, de Lorde, e Locked Out Of Heaven, de Bruno Mars também estão no páreo.

James Blake, Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis, Kasey Musgraves e Ed Sheeran são os cinco escolhidos para a categoria de artista revelação. Lamar ainda concorre a melhor álbum com Good Kid, M.A.A.D. City.

