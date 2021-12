Grammy 2021 deve ser adiado para março por causa da pandemia

O Grammy 2021, que aconteceria em 31 de janeiro, pode ser transferida para março por preocupações com novo crescimento de casos de Covid-19 nos EUA, afirmam 'New York Times' e 'Rolling Stone'. Fontes não identificadas dos veículos afirmam que a premiação estuda transferir evento para algum dia de março.

Entre os indicados deste ano, estão Beyoncé e Dua Lipa, que concorrem em dois dos prêmios mais prestigiados. A cerimônia de entrega dos prêmios da 63ª edição do Grammy seria realizada em Los Angeles com apresentação do comediante Trevor Noah.

Entre os brasileiros, Chico Pinheiro e Bebel Gilberto representam o país nas categorias de álbum de jazz latino e álbum de música global, respectivamente.

Na categoria de melhor performance de rock, a surpresa foi que os indicados são grupos liderados por mulheres ou projetos solo de mulheres: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard, Grace Potter, Haim e Big Thief. A organização do Grammy ainda não publicou um anúncio formal sobre o adiamento.

