Governo do estado divulga atrações do Pelourinho e Paripe

Artistas como Adelmário Coelho, Dorgival Dantas, Flávio José, Targino Gondim, Zelito Miranda, Geraldo Azevedo, Aviões do Forró, Saulo, Luan Santana e Estakazero estão na programação do São João da Bahia, promovido pelo governo estadual, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).

As atrações têm shows agendados, entre os dias 22 e 24 de junho, para três palcos do Centro Histórico, no Terreiro de Jesus, largo do Pelourinho, Cruzeiro de São Francisco, além da praça João Martins, em Paripe, no subúrbio ferroviário.

No Terreiro de Jesus, em um palco de 360 graus, no dia 22 deverão se apresentar Adelmário Coelho, Virgílio, Dorgival Dantas, Carlos Pita e Nono Curvelo. No dia 23, Filomena, Genard, Flávio José, Cicinho de Assis e Menina Faceira. No dia de São João, Del Feliz, Targino Gondim, Geraldo Azevedo, Zelito Miranda e Tenilson Del Rey.

No largo do Pelourinho: Orquestra Sanfônica, dia 22, e Jeane Lima, Arnaldo Farias, Renato Fechini e Cangaia. No segundo dia, Tio Barnabé, Colher de Pau, Carlos Vilela, Gereba e Val Macambira. Dia 24: Kiko Sally, Flor de Maracujá, Cacau com Leite, Poiz É e Jorge Zárath.

No Cruzeiro de São Francisco, estão programados Caciques do Nordeste, Trio Virgulino, Flor Serena, Zé de Tonha, Zelito Bezerra, Dona Enkrenka, Zefa di Zeca, Mel Sem Pimenta e Bando Virado no Mói de Coentro.

Em Paripe, no dia, 22, se apresentará a banda Forrozão. Dia 23, é a vez de Aviões do Forró e Forró do Muído. Saulo, Luan Santana, Papazoni e Pra Casar. No último dia, Dan Valente, Estakazero, Pablo, Seu Maxixe e Jhony Paixão. Os shows no subúrbio começam às 17h.

