Governador da Bahia lamenta a morte de Dominguinhos

Em nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, 24, o governador da Bahia, Jaques Wagner, destacou a importância do cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos para a cultura brasileira. Ele ainda ressaltou que a morte do artista será uma grande perda para a música regional nordestina, sobretudo para o forró, gênero musical que dominava com maestria.

"Em meu nome, de Fátima, e de todos os baianos quero externar meus sentimentos à família e aos amigos deste cantor que traduziu com talento extraordinário a alma e a força do povo nordestino", disse Wagner. "Ao lado de Luiz Gonzaga, ele criou e cantou algumas pérolas da música brasileira, especialmente o forró, um gênero musical que tem suas origens na cultura popular nordestina", completou.

adblock ativo