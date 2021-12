Gloria Groove é convidada de Mateus Carrilho em “Noite de Caça”

Uma das cantoras de maior destaque nacional, Gloria Groove viverá uma “Noite de Caça” ao lado cantor Mateus Carrilho. O público poderá conferir o resultado no lançamento da canção e do videoclipe, nesta quinta-feira, 9, em todas as plataformas digitais, às 21h.

Um clima de flerte, paquera e muita dança mancam a parceria de dois cantores conhecidos pelo talento e por usarem seu espaço para ampliar as vozes da comunidade LGBTQIA+. “Noite de Caça” promete não deixar ninguém parado com a sua batida de reggaeton contagiante.

O videoclipe, dirigido por João Monteiro, traz cenas ambientadas em uma savana, onde os predadores imperam e o calor domina. Mateus e Gloria se tornam dois grandes felinos, que se encontram e esquentam a atmosfera para viverem uma noite de caça, como grandes predadores indo em busca da sua caça construindo todo um mistério de sedução dessa “caçada” entre os personagens.

