Glória Groove e Carol Biazin abordam relacionamento tóxico em 'Rolê'

As cantoras Glória Groove e Carol Biazin lançaram nesta sexta-feira, 12, o clipe 'Rolê', segunda faixa secreta de 'Beijo de Judas', novo álbum de Biazin.

A temática do clipe aborda o relacionamento tóxico, a superação e suas consequências. "É uma música que fala sobre a superação de um relacionamento tóxico e faz a reflexão de como o mundo gira rápido. Uma hora você tá lá embaixo e na outra você tá lá em cima", explica Carol Biazin.

A ideia da parceria com Gloria Groove surgiu do produtor de Biazin, Pedro Dash. "Eu nunca imaginaria, na época, que uma artista do tamanho da Gloria aceitaria fazer um feat comigo. Eu comecei a escrever e ele [Pedro Dash] enviou para Gloria Groove, ela aceitou e nos encontramos para escrever o resto da música juntas. Isso faz dois anos e está sendo a realização de um sonho", relata.

Clipe visa alertar mulheres

Carol Biazin relata que só com a letra, é possível que as pessoas não identifiquem de forma evidente que se trata de um relacionamento abusivo, por isso, o clipe serve como uma ilustração sobre a inspiração da música. "Talvez para algumas pessoas possa soar apenas como um deboche, mas não é, é sobre uma pessoa mais invasiva, que não quer dar espaço para outra".

A letra relata a "virada de chave" na vida de uma pessoa que passou por um relacionamento ruim e deu a volta por cima. Carol Biazin fala que o objetivo é para que o clipe tenha um impacto positivo na vida das mulheres, que passem a entender se estão em um relacionamento tóxico e busquem de valorizar. Para a cantora, a pior parte é gostar demais de alguém e não notar determinados comportamentos. "Quando estamos em um relacionamento e gostamos muito, ficamos meio cegos. Eu espero que as pessoas se coloquem em primeiro lugar e não deixem o outro ser a primeira opção. Desejo que inspire muitas mulheres por aí", concluiu.

'Beijo de Judas' e as faixas escondidas

O novo álbum de Carol Biazin reúne atualmente cinco milhões de streamings nos aplicativos no mundo. O lançamento saiu dos padrões no mundo da música, isso porque o álbum é o primeiro a ser lançado com faixas escondidas. 'Beijo de Judas' foi lançado com o nome de todas as músicas, porém nem todas estão disponíveis para serem ouvidas, sendo elas lançadas aos poucos.

Confira o clipe:

