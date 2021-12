Gloria Groove confirma presença no Rock in Rio 2022!

A grade de atrações do Rock in Rio 2022 conta com a participação da cantora Gloria Grove. A artista promete levar ao palco os sucessos como o single “Bonekinha”, que faz parte do novo projeto Lady Leste. O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock.

Desde a quinta-feira, 2, o público de um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo pode iniciar a contagem regressiva para o início do festival. O relógio, que apontava os exatos 365 dias para o evento, foi instalado na altura da Rua Paula Freitas, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também foi anunciado o line-up completo do Palco Sunset do dia 8 de setembro.

Além de Gloria Groove, o palco queridinho do público receberá também os artistas Joss Stone, Corinne Bailey Era, Duda Beat. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 19h do dia 21 de setembro, através do site ingresso.com.

