Globo volta a apostar em público infantil com The Voice Kids

Desde o encerramento da TV Globinho, em agosto - o programa deu lugar ao É De Casa, nas manhãs de sábado -, a Globo abandonou a ideia de ter algum programa voltado para o público infantil. Deixou essa função para seu canal fechado Gloob, da Globosat. Mas agora, com o The Voice Kids, não apenas tenta resgatar sua aproximação com as crianças como também estabelece a primeira parceria entre a Globo e o Gloob.



"Vamos levar emoção, diversão e arte para adultos, adolescentes, crianças e idosos. O The Voice Kids é para pessoas de todas as idades sentarem, juntas, na frente da TV", avisa o diretor Creso Eduardo Macedo.



A versão infantil do The Voice Brasil estreia no dia 3 de janeiro, depois da exibição do Esporte Espetacular. Assim como a disputa entre os adultos, a apresentação fica a cargo de Tiago Leifert, mas o jornalista conta com a ajuda de Kika Martinez. A gaúcha já fez parte do elenco do Domingão do Faustão, onde acumulou experiências como repórter na plateia, acompanhando matérias internacionais e auxiliando Fausto Silva em quadros especiais. A carreira na TV, no entanto, começou como VJ da MTV, em 2008.



"A Kika chegou para dar apoio às crianças, dos bastidores até a entrada no palco, e para auxiliar na plataforma digital, com os webshows e flashes", adianta Creso. Maitê Padilha, da novelinha Gaby Estrella, do Gloob, também está no programa, como repórter dos bastidores para o próprio Gloob. O canal exibirá pílulas da cobertura da atriz ao longo de sua programação.



Para formar o grupo de técnicos, foram escolhidos quatro nomes. Carlinhos Brown é o único que acumula a função com o The Voice Brasil e divide a função com Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo. A intenção foi mesmo misturar pessoas que já conhecem o formato, como Tiago Leifert e Carlinhos Brown, com nomes que trouxessem um novo olhar.



Mas Victor & Leo, apesar de ocuparem duas cadeiras, terão um único voto. Na fase de audições às cegas, por exemplo, os dois devem concordar com a decisão, porque suas cadeiras vão virar ao mesmo tempo.

