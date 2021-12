Ela trocou os negócios pela música e, com isso, conseguiu arrancar elogios do renomado crítico musical Nelson Motta. Mas a ex-empresária mineira Glaucia Nasser quer muito mais. Seu objetivo é ser como a francesa Édith Piaf ou alcançar o talento das brasileiras Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. Sobre as duas últimas, há ainda outra particularidade: são baianas. Glaucia ama a Bahia. "Não sei se vocês sabem, mas são o povo mas hospitaleiro do mundo. Minhas raízes com o Estado só estão começando", declara.

A cantora, apesar de mostrar personalidade em sua música, não se define em um só ritmo: "Sou o que vivi. Sou o que minha mãe ouvia. Ela era louca por música de novelas. Na adolescência, fui roqueira. Depois, passei para MPB. Hoje, meu som tem essas influências associadas à percussão africana e a minha descendência libanesa. Mas tenho o lado mineiro, que é melódico".

E Glaucia vai apresentar isso tudo desta quinta-feira, 18, até domingo, 21, sempre às 20h, no Teatro Gamboa Nova, no Dois de Julho. E o evento tem tudo para bombar: "Falei para minha banda: 'estamos na Bahia. Quero muito ritmo!'".

Veja o clipe "Balanço Zona Sul" da artista

Louise Cibelle Glaucia Nasser quer mostrar muito ritmo aos baianos

