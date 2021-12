Gilberto Gil se apresenta no São João do Pelô nesta segunda

O cantor Gilberto é a atração principal do São João no Pelô nesta segunda-feira, 24. O show acontece no Terreiro de Jesus e está previsto para começar às 22h.

Gil apresenta ao público baiano o show Fé na Festa. Além de canções próprias, clássicos do ritmo nordestino, entre eles canções de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Além dele, também se apresentam o Trio Virgulino e da banda Bicho de Pé. A programação acontece a partir das 20h e é gratuita.

Quem não puder comparecer ao Pelourinho, pode assistir à transmissão ao vivo por meio do Facebook.

