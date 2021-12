Gilberto Gil se apresenta com Cortejo Afro no Acústicos no MAM

Gilberto Gil e Ilê Aiyê são convidados do Cortejo Afro para o baile de pré-carnaval do projeto Acústicos no MAM, que acontece no próximo domingo, 24, a partir das 16h, no Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador.

Em fevereiro o projeto oferece uma edição dupla especial de Carnaval. Na sexta-feira, 22, o cantor Magary Lord e a banda Bailinho de Quinta vão comandar outra edição do baile de pré-carnaval do Acústicos do MAM.

Com a proposta de oferecer opção de lazer para quem gosta de estar no ar livre para contemplar o mar, pôr do sol, música e arte, o Acústico no MAM já contou com show de Daniela Mercury e o encontro entre Moraes Moreira e A Cor do Som.

