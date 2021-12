Gilberto Gil recebe alta após 7 dias internado em São Paulo

O cantor Gilberto Gil recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 24, após permanecer sete dias internado para dar continuidade a um tratamento de insuficiência renal, conforme a assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O baiano estava internado desde sexta-feira, 17, e a espera seria que ficasse poucos dias no hospital. Segundo a assessoria de imprensa do Sírio Libanês, o cantor manifestou uma reação a um remédio e os médicos decidiram mantê-lo internado. Ele está sendo tratado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil Filho e do nefrologista Paulo Ayrosa Galvão.

O cantor já havia sido internado, no mês de maio, no mesmo hospital, para tratar da insuficiência renal.

adblock ativo