Gilberto Gil permanece internado neste domingo em São Paulo

O cantor Gilberto Gil permanece internado neste domingo, 19, para dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal, conforme a assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O baiano está internado desde sexta-feira, 17.

Segundo a assessoria do hospital, o tratamento é feito mensalmente na capital paulista e não há informações de quanto tempo irá durar.

O cantor já havia sido internado, no mês de maio, no mesmo hospital, para tratar da insuficiência renal. No dia 10 de maio, Gil agradeceu aos fãs em sua página do Facebook.

Ainda no dia 19 de maio, o cantor obteve alta depois de permanecer nove dias internado. Gil agradeceu a todos pelo carinho e falou que estava voltando ao Rio de Janeiro, em sua conta no Instagram. "Alô, Rio de Janeiro! Tudo bem por aqui, já voltando para casa. Obrigado a todos pelo carinho! Logo mais temos encontro marcado no Vivo Rio, em show beneficente para os 25 anos do @saudecrianca no dia 09/06", escreveu Gil.

Anteriormente, o cantor foi internado no Hospital Síro Libanês, de 25 de fevereiro a 9 de março deste ano, por um quadro de hipertensão arterial. Depois de sair do hospital, também agradeceu aos fãs.

Obrigado a todos pelo carinho demonstrado aqui nas redes. Já estamos a caminho de casa. Aquele abraço! pic.twitter.com/0gTKjvnwrY — Gilberto Gil (@gilbertogil) 9 de março de 2016

