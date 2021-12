Gilberto Gil e Novos Baianos animam festival virtual neste sábado

A primeira edição virtual do Coala Festival vai contar com a presença de Novos Baianos, Gilberto Gil, Rico Rico Dalasam e Gilsons na tarde deste sábado, 12. O evento será transmitido à partir das 14h gratuitamente no canal do YouTube do Festival.

A festa precisou fazer mudanças por causa da pandemia de coronavírus e, pela primeira vez desde 2014, ano em que estreou, não acontecerá no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Mariana Aydar e Mestrinho abrem a tarde de show, seguidos do encontro entre MC Tha e Rico Dalasam. Gilberto Gil encerra o festival candando com o trio Gilsons. O show ainda terá participação especial de Bem Gil.

Confira a programação completa:

14h: Abertura Coala

14h05: Show 1 – Mariana Aydar e Mestrinho

14h50: DJ Set 1 – Mary G

15h30: Show 2 – MC Tha e Rico Dalasam

16h15: DJ Set 2 – Shaka x EB

16h55: Show 3 – Novos Baianos

18h15: DJ Set 3 – Cinara

18h55: Show 4 – Nego Bala

19h40: DJ Set 4 – Ubuntu

20h20: Show 5 – Gilberto Gil + Gilsons

Confira a transmissão ao vivo:

