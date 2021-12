Gilberto Gil é novamente internado em hospital de São Paulo

O cantor Gilberto Gil, 73 anos, voltou a ser internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, menos de um mês após ter alta da unidade. Ele retornou à unidade hospitalar na terça-feira, 14, para dar prosseguimento a um tratamento para insuficiência renal, mas somente nesta sexta a imprensa tomou conhecimento.

De acordo com assessoria do artista ao jornal Folha de São Paulo, o estado de saúde de Gil é bom e a previsão é de que ele tenha alta já neste sábado, 18. Não houve alteração na agenda de shows. A próxima apresentação está marcada para 27 de agosto, na turnê "Dois Amigos, um Século de Música", com Caetano Veloso, no Rio.

No mês passado, o cantor baiano passou nove dias internado para tratar insuficiência renal na capital paulista. Na ocasião, os exames médicos apontarem taxa elevada de creatinina, resíduo que serve de parâmetro para avaliar a função renal no sangue.

Ele já havia ficado por 13 dias internado no mesmo hospital entre fevereiro e março, após ser diagnosticado com um quadro de hipertensão arterial.

adblock ativo