Gilberto Gil e Letieres Leite fazem show no TCA neste sábado

O cantor Gilberto Gil se encontra com o maestro Letieres Leite e a Orkestra Rumpilezz neste sábado, 14, durante a 4ª ediçãod o show Música e Direitos Humanos. A apresentação, cuja renda será revertida para projetos sociais, acontece na sala principal do Teatro Castro Alves, às 21h, com ingressos que variam de R$ 50 a R$ 200.

Durante o evento, os dois artistas, acompanhados da orquestra, mostram canções que marcaram a música brasileira, como 'Essa é pra tocar no rádio', 'Balafon', 'Aqui e agora', 'A Raça Humana' e 'Professor Luminoso'. Gil e Letieres se encontraram na tarde desta sexta, 13, durante o ensaio para convidados no TCA.

A quarta edição do projeto marca as comemorações pelos 45 anos de fundação da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), entidade baiana que já beneficiou mais de 11 milhões de pessoas em todo o país.

Artistas ensaiaram juntos na tarde desta sexta (Foto: Luciano Carcará | Ag. A TARDE)

