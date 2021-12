Gilberto Gil e Carlinhos Brown se apresentam na Semana do Clima

Os cantores baianos Carlinhos Brown e Gilberto Gil vão se apresentar na próxima quinta-feira, 22, durante a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, que será sediada em Salvador. As apresentações serão iniciadas às 18h30, no Salvador Hall, local sede do evento.

No repertório, os artistas vão reunir grandes sucessos de suas carreiras. Gil será acompanhado por sua banda, apresentando canções como ‘Toda Menina Baiana’ e ‘Palco’. Já Brown, também apresentará no seu show músicas que retratam a questão urgente do clima como: ‘Mixturação’, ‘Earth Mother Water’ e ‘Romântico Ambiente’.

A Semana do Clima irá acontecer entre os dias 19 e 23 de agosto e trará para a capital baiana líderes, formuladores de políticas, atores regionais e globais para discutir ações climáticas para a região. O evento já conta com mais de 3,5 mil inscritos.

“Este evento, além da importância estratégica para a cidade, se tornando o centro das discussões acerca de um dos temas mais importantes da atualidade, que é a sobrevivência dos sistemas vivos, traz também benefícios imediatos para Salvador, no que tange a movimentação turística e econômica, promoção da cidade, e ainda nosso posicionamento como cidade apta a realizar eventos de grande magnitude e complexidade”, pontuou Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), juntamente com a Convenção-Quadro das Nações Unidas (UNFCCC).

