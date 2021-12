Gilberto Gil e Alceu Valença confirmados no São João do Pelô

A programação do São João da Bahia 2013 foi divulgada nesta quarta-feira, 22, pelo secretário estadual de Turismo Domingos Leonelli. O evento aconteceu no Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), localizado no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador. Serão 30 dias, com 122 atrações que se apresentam gratuitamente a partir do dia 1º de junho em Salvador

Para este ano, o São João do Pelô já tem confirmadas as presenças de grandes nomes da música nordestina e brasileira, como Gilberto Gil, Alceu Valença, Adelmário Coelho, Genival Lacerda, Zelito Miranda, entre outros. As apresentações no palco principal têm início dia 20, com shows da Cangaia de Jegue e Trio Nordestino.

A principal novidade para este ano será o espaço voltado para a criançada na Praça das Artes, onde haverá uma programação infantil e um concurso de quadrilhas mirins. As quadrilhas tradicionais se apresentarão na Praça Municipal de 20 a 30 de junho e concorrerão a prêmios em dinheiro no concurso que entra no quinto ano de realização.

Em relação à decoração, a temática deste sano será sobre o futebol brasileiro, já que durante o período da festa acontece também a Copa das Confederações da Fifa.

Segundo Leonelli, o São João de 2013 terá um investimento de cerca de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 3,86 milhões destinados às festas nos municípios do interior e R$ 1,2 milhões para diversas apresentações artísticas.

