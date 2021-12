Gilberto Gil deve deixar Hospital Sírio-Libanês nesta terça

Internado no Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira, 17, para continuar o tratamento para insuficiência renal, o cantor, compositor e ex-ministro Gilberto Gil deve deixar nesta terça, 21, o hospital. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico. Segundo a assessoria, Gil está bem. O hospital apenas confirmou a internação de Gil e não forneceu mais detalhes.

Na semana passada, a assessoria do cantor informou à reportagem que a expectativa era que Gil recebesse alta do hospital no sábado, 18. No entanto, de acordo com a assessoria, Gil teve uma reação inesperada a uma medicação e teve de permanecer no hospital até hoje.

Entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março Gil ficou internado no mesmo hospital para controlar um quadro de hipertensão arterial.

