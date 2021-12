Gilberto Gil celebra 79 anos com homenagens da família e amigos

O cantor e compositor baiano, Gilberto Gil, comemora 79 anos neste sábado, 26 de junho. Nas redes sociais, as homenagens para um dos maiores representantes da música brasileira não demoraram de aparecer.

Filha do artista, a também cantora Preta Gil falou do "privilégio em conviver tão profundamente" com o músico na família. Ela ainda ratificou o desejo em poder comemorar a datar por muitos anos.

"O tempo é Rei e você é o meu tempo, pai! Ter o privilégio de conviver tão profundamente com você e nossa família é um presente divino! 79 anos e aqui estamos todos nós, reunidos pra celebrar sua existência e sua genialidade. 'Amor' não é a palavra que sinto por você, pai. É algo que não sei explicar, só sei sentir. Parabéns! Muito Axé e que possamos estar assim todos juntos por muitos anos", escreveu Preta.

No perfil oficial do próprio Gilberto Gil, a família do cantor se reuniu e gravou um vídeo onde se declararam para ele e desejaram as devidas congratulações pela data especial.

"Viva, Gil! A #FamíliaGil se juntou pra mandar aquele abraço pro pai, vô, sogro, biso, pê! Qual mensagem você manda a seu Gilberto hoje? Viva, #Gil79", escreveram na legenda da publicação.

Dona de muitos sucessos gravados ao lado de Gilberto Gil, a cantora Ivete Sangalo afirmou que considera o cantor como um membros de sua família e desejou uma chuva de bênçãos.

"Eu sei que é uma sensação de todos que o conhecem a fundo pensar que ele é da família. Guardo pra mim a ideia de que ele só sente isso comigo…. Hahahah, coisa de quem ama muito mesmo. Gilberto Gil, eu acho você uma luz, uma alegria pra nossa vida. Esteja coberto de bênçãos o tempo todo. Te amo desde antes da gente chegar por essas bandas. Feliz aniversário, painho", desejou Ivete.

Daniela Mercury foi ainda mais além. A cantora soteropolitana afirmou considerar Gilberto Gil como "o nosso Deus da música". Em sua mensagem, ela ainda desejou tudo de positivo para o artista.

"Gilberto Gil é o nosso Deus da Música. Cada nota, cada sílaba, cada acorde do seu violão é uma benção. Amigo querido, lhe desejo sonhos, melodias, poesias, saúde e alegria para confeitar cada dia. Te amamos muito. Feliz Aniversário! A família toda manda beijos e muito amor", disse Mercury.

