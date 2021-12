Gilberto Gil celebra 78 anos; saiba quais são os sucessos mais tocados

O cantor e compositor Gilberto Gil completa 78 anos nesta sexta-feira, 26, e recebeu uma série de homenagens de familiares, amigos, artistas e fãs. Para marcar a data e a trajetória do artista na música brasileira, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez uma lista com a classificação das músicas de Gil mais tocadas nos últimos cinco anos..

O levantamento tem como base o período compreendido entre 2015 a 2019. A canção "Vamos Fugir", lançada em 1984, lidera a pesquisa. Em seguida, no top 5, estão "Aquele abraço", "A novidade", "Palco" e "Não chore mais". Gil possui um repertório de 689 obras musicais e mais de duas mil gravações no banco de dados do Ecad.

Nos últimos cinco anos, a maior parte de rendimentos de Gil em direitos autorais pela execução pública de suas músicas é proveniente dos segmentos de TVs, Shows e Rádio, o que equivale a quase 80%, do que é destinado a ele.

O ranking traz as canções mais tocadas nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo).

Confira o ranking:

As 20 de músicas de Gil mais tocadas nos últimos cinco anos | Fonte: Ecad

adblock ativo