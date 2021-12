Gilberto Gil apresenta novo CD em homenagem a João Gilberto

O cantor e compositor Gilberto Gil apresenta em Salvador neste sábado, 17, e domingo, 18, no Teatro Castro Alves (TCA), seu mais novo CD "Gilbertos Samba", quando canta releituras de canções interpretadas pelo artista João Gilberto.

No palco estarão seu filho Bem Gil, no violão, guitarra e percussão; Domenico Lancellotti, na bateria, percussão e MPC; e Mestrinho, na sanfona e percussão.

Entre as músicas que compõem o repertório, Gil canta Eu Vim da Bahia, Aos Pés da Cruz, Desafinado e O Pato. O CD, que tem produção de Bem Gil e Moreno Veloso, ainda conta com duas composições inéditas de Gil - ''Um Abraço no João'' e ''Gilbertos''.

As apresentações são às 21h no sábado e às 20h no domingo. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA.

