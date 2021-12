O cantor Gilberto Gil "invadiu" o palco durante o show de Ivete Sangalo na Concha Acústica, e levou o público a loucura. O fato aconteceu durante apresentação da turnê "Ivete Sangalo Acústico", neste sábado, 28. Veveta cantava "Céu da boca", música que os dois já haviam gravado no DVD de 10 anos de carreira da cantora, em 2004, quando foi surpreendida pelo baiano.

Ainda nos bastidores do evento, Gil soltou "Eu vou enfiar a uva no céu da sua boca", chamando a atenção da cantora, que o procurou no palco. Visivelmente emocionada, ela agradeceu ao "Painho", como chama o cantor, por ter participado do momento. Famosos como Regina Casé e a mulher de Gil, Flora Gil, filmaram o encontro.

Em suas redes sociais, Ivete registrou o momento e escreveu: "Porque eu tenho muita sorte mesmo. @gilbertogil, esses nossos encontros são sonho bom pra mim".

Gil também usou seu perfil no Instagram para falar do encontro: "Tanto carinho por essa menina baiana e por esse público tão festivo. Obrigado, Ivetinha, pela noite de ontem (sábado) e pelo estica na sua casa. Fui dormir mais feliz".

Além dele, a noite teve participação do cantor Saulo, que cantou com Ivete a música "Completo", e do ex the voice, Robert Lucas, que cantou "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim".

Veja o momento do encontro de Gil e Ivete:

Da Redação Gil surpreende Ivete ao "invadir" show em Salvador

Tanto carinho por essa menina baiana e por esse publico tão festivo. Obrigado, Ivetinha, pela noite de ontem e pelo estica na sua casa. Fui dormir mais feliz. Uma foto publicada por Gilberto Gil (@gilbertogil) em Jan 29, 2017 às 6:45 PST

adblock ativo