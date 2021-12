Gil revela que pandemia lhe provocou síndrome do pânico: "Fico nervoso quando saio"

O músico baiano Gilberto Gil, de 78 anos revelou que a pandemia de Covid-19 vem lhe afetando de diversas maneiras, em entrevista à jornalista Astrid Fontenelle, no seu canal no YouTube, nesta segunda-feira, 28.

Segundo o artista, o início da período de isolamento foi muito difícil e lhe deixou muito emotivo, além disso, atividades normais do seu cotidiano, como fazer caminhadas, se tornaram um grande problema.

"O isolamento me trouxe algumas coisas, fico nervoso quando vou para rua, o barulho, o trânsito... De vez em quando vou dar uma caminhada, moro aqui em Copacabana. É uma loucura atravessar a rua. Fico em pânico com os ônibus e carros passando".

Segundo Gil, a dificuldade física é um dos problemas enfrentados por ele, que pretende diminuiu o ritmo de trabalho em 2021. "Trabalhar muito eu não quero, mas isso já se insinuava muito antes da pandemia. Agora tenho uma percepção mais nítida do envelhecimento, uma percepção mais física, mais sensorial. A questão do fôlego, do caminhar... Não é uma dificuldade psíquica, é uma dificuldade física, um problema sensorial. Já vinha mudando e tenho a impressão que a pandemia foi o pontapé", disse Gil na live.

