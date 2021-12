Gil lança CD em homenagem a João Gilberto

Novo trabalho do cantor Gilberto Gil, o CD "Gilbertos Samba", produzido por seu filho Bem Gil e pelo filho de Caetano, Moreno Veloso, homenageia João Gilberto.

O disco, que também será lançado em vinil, com tiragem de mil exemplares, contém 12 canções, das quais 9 são do "pai" da bossa nova.

A estreia da turnê nacional acontece no dia 5 de abril, no Theatro NET Rio, no Rio de Janeiro, e apresenta canções como "Doralice", "O Pato" e "Desafinado".

A primeira música de trabalho do álbum, "Você e eu", já está disponível para download no iTunes e o clipe está no canal da Vevo no Youtube. Veja!

