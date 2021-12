Gil homenageia o mestre João Gilberto no TCA

Homenagem a João Gilberto, a turnê do disco Gilbertos Samba, de Gilberto Gil, chega neste sábado, 17, e domingo, 18, ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves, após estrear, há pouco mais de um mês, no Rio de Janeiro.

Acompanhado do filho Bem Gil (violões, guitarra, percussão, flauta e MPC), Domenico Lancellotti (bateria, percussão) e Mestrinho (sanfona, percussão), Gil vai executar todo o repertório do CD, mais algumas canções escolhidas a dedo.

"Toco o disco todo. Todas as 13 músicas, mais algumas outras, alguns sambas. Além de sugestões de meu filho e de Moreno (Veloso, coprodutor do álbum ao lado de Bem Gil), como Mancada, que é um samba antigo meu e Meio de Campo, uma música de 1973", conta Gil, em entrevista exclusiva por telefone para o A TARDE.

No ano do centenário de Dorival Caymmi, o baiano reservou um momento especial do show para homenageá-lo - sempre via João Gilberto.

"De Caymmi, eu faço Rosa Morena, que escolhi para o disco e podia ter feito, mas acabei não gravando. E que é uma recriação de João também. É uma recriação minha sobre uma recriação de João", ri Gil.

"Mas estou (ligado) com todas as vertentes de interesse da obra e da pessoa dele, o artista multitalentoso que ele foi. O Caymmi poeta, o Caymmi pintor, o Caymmi músico, cronista, pai de família, amigo da turma, do Rio, da Bahia", enumera.

O eterno retorno

Aos 72 anos incompletos, a sensação de tocar canções tão antigas é, para Gil, uma espécie de retorno aos seus primórdios como artista. "São canções muito sedimentadas. No meu coração, no meu panorama, no meu universo musical. Canções que me marcaram muito, que me fizeram e me tornaram compositor, artista e violonista", afirma.

"Foi por causa de João e dos seus primeiros discos que eu me animei a me tornar um semelhante, um igual, um artista, enfim. Então, voltar a essas canções é como voltar a uma infância musical", acrescenta.

Em termos de poder influenciador, João Gilberto só encontra paralelo, em Gil, com outro ídolo anteriormente homenageado por ele: Luiz Gonzaga.

"São canções fundadoras para mim, como só Luiz Gonzaga e Caymmi já tinham sido. Sendo que nesse caso, houve o acréscimo do violão. Porque até então, eu só tocava acordeom com aquela forte influência de Luiz Gonzaga. Eu resolvi tocar violão por causa dessas gravações de João. Então tem esse sabor essa volta a essas canções. Sabor de um frescor juvenil, de descoberta de uma vocação", observa.

Será que João gostou?

Com o experiente Domenico Lancellotti no palco, quem viu o último show de Gal Costa (Recanto), pode até imaginar que este desempenha, no show de Gil, o mesmo papel de diretor musical, mas o cantor diz que não é bem assim.

"Não, não chega a ser diretor musical, a direção é compartilhada entre todos nós. É que a Gal não tem alguém a frente, um arranjador / instrumentista, como é meu caso, onde há uma indução permanente na direção da melhor arrumação harmônica, rítmico e tal", afirma.

"Eu tenho, historicamente, esse papel de band leader. Que a Gal tem um pouco também, mas menos que eu, porque ela não tem esse drive (orientação) de instrumentista a frente da banda. No meu caso, eu tenho. A tendência sempre tem sido a de compartilhar as concepções de arranjo, ritmo etc", reflete.

Outro destaque do próprio Gil é "Mestrinho, que é um acordeonista sergipano jovem, muito talentoso, da escola dos grandes acordeonistas mais recentes, como Dominguinhos", diz.

Lançado há menos de dois meses, Gilbertos Sambas tem recebido boa acolhida da crítica e do público. Só quem não se manifestou ainda foi, justamente, o homenageado.

"Não, não sei (se João Gilberto ouviu o disco). Não sei nada, não tive notícia. Mandei (um CD) para ele, até antes de lançar, mas não tive nenhuma resposta", conta Gil.

Músico generoso, que gosta de homenagear os mestres que o influenciaram, Gil já prestou tributo - seja em álbuns temáticos ou em canções - a Luiz Gonzaga, Bob Marley, Dorival Caymi e agora, a João, entre outros.

Diante desta lista, fica a pergunta: há algum outro que ele gostaria de homenagear algum dia? "Não sei, não sei. Talvez. É possível", despista, antes de se despedir e mandar "aquele abraço a todos na Redação".

