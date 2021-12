Gil deixa hospital e recebe carinho da família

O cantor Gilberto Gil deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado, nesta quarta-feira, 7. Ele foi recebido com carinho pela família.

Flora Gil, mulher do artista, publicou no Instagram uma foto do baiano reunido com alguns dos seus filhos, netos e até a bisneta Sol de Maria, filha de Francisco.

Noite em família! #familiagil Um vídeo publicado por Flora Gil (@floragil_) em Set 7, 2016 às 6:37 PDT

Bela Gil também comemorou a alta do pai. "O melhor lugar do mundo é aqui e agora!", disse ela, na legenda de uma imagem ao lado de Gil.

O cantor já foi internado mais de cinco vezes esse ano. A primeira foi em fevereiro por conta de um quadro de hipertensão arterial. Agora, o artista faz um tratamento de insuficiência renal.

Segundo um representante dele, Gil deve retornar ao hospital todos os meses.

adblock ativo