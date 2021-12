Get Lucky, de Daft Punk, ganha Grammy de melhor gravação

O duo de música eletrônica de origem francesa Daft Punk ganhou o prêmio de melhor gravação e música do ano por "Get Lucky" na 56ª edição dos prêmios Grammy, cuja cerimônia está sendo realizada no pavilhão Staples Center de Los Angeles (EUA).

Daft Punk ficou também com os fonógrafos dourados de melhor disco de eletrônica ou dance por "Random Access Memories" e melhor de duo ou grupo, também por "Get Lucky".

