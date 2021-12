Gerson Silva: 100% músico

Na vida do músico Gerson Silva, primeiro veio o bandolim, despretensionamente emprestado por um amigo aos 15 anos. Depois, veio a paixão por instrumentos de corda, que culminou na formação universitária em composição e regência, uma busca pela técnica e pela vontade de fazer diferente.

"Fui o contrário dos outros músicos. No início não aceitava convites para tocar em bandas porque queria estudar e me preparar para fazer uma coisa mais séria", conta o pernambucano radicado em Salvador há três décadas.

Foi assim que ele começou a trabalhar com gravação ainda nos anos 1980, época em que se diferenciavam os músicos de palco e de estúdio, pela qualidade e leitura de partituras.

Hoje, aos 44 anos, além de instrumentista primoroso, ele se destaca como compositor de trilhas sonoras, arranjador e produtor musical de discos e shows de artistas nacionais e internacionais.

Na lista, do tipo "foram tantos que já nem lembro mais", passam nomes como Carlinhos Brown (de quem atualmente é diretor musical), Daniela Mercury (com quem ganhou o Grammy Latino em 2007 com o CD/DVD ao vivo Balé Mulato), Arnaldo Antunes e Lenine.

Cadeia produtiva



Gerson considera o fato de também ter cursado administração como outro diferencial em sua carreira. "Consigo me ver como empresa há muitos anos. Isso é significativo, porque o músico nunca se vê assim".

Esta é uma das prerrogativas que guia o trabalho dele na direção musical da Escola Olodum (há 7 anos) e da Escola de Música e Tecnologia da Pracatum (desde 2009).

"O músico pode atuar em várias áreas da cadeia produtiva. Além de instrumentista, pode ser produtor musical, copista, arranjador, coordenador em projeto de educação, consultor técnico. Tem várias funções da área que as pessoas não conhecem. É essa formação que a gente tenta dar", diz.

A questão é um dos temas que serão discutidos no I Encontro de Música e Empreendedorismo, que acontece nesta quarta-feira na programação da Feira do Empreendedor, no Centro de Convenções da Bahia.

Apesar de reconhecer que a Bahia é um dos principais polos culturais do País, Gerson vê a preocupação com a profissionalização como algo ainda novo por aqui.

"O grande erro é não ter gente preparada nessa área, no simples registro de uma música. É importante fazer com que os alunos entendam o mercado profissional, não só pratiquem um instrumento por seis, oito horas", pondera o ganhador do prêmio de melhor instrumentista na categoria disco, no Troféu Caymmi ano X.

Outra contribuição que considera importante para o campo foi a criação da Academia de Música da Bahia (Ambah), em 2003, com o saxofonista Letieres Leite, visando a melhoria da formação dos músicos profissionais e amadores no estado.

"A maioria dos profissionais da Bahia não teve a oportunidade de estudar e se especializar em música. Quando voltei do Rio de Janeiro, depois de ter estudado arranjo e harmonia funcional com Ian Guest, me sentia sozinho, falava de uma linguagem que pouca gente conhecia", lembra.

Criatividade



Além da parte administrativa, Gerson Silva se preocupa muito com a técnica e a pesquisa rítmica, que embasam suas criações e arranjos, muitas vezes de gêneros vistos como de menor qualidade.

"Não concordo quando as pessoas dizem que axé e pagode são qualquer coisa. A letra é ruim, mas a música pode ser muito boa. A música da Bahia é muito rica, as pessoas é que fazem dela ruim. Eu respeito demais essa sonoridade", diz.

Para ele, se existe uma crise, é no modelo adotado pela indústria do axé. "Já ganharam dinheiro de tantas maneiras que hoje está difícil até para eles. No axé, a criatividade das pessoas nunca vai entrar em crise".

Para atingir as sonoridades buscadas, Gerson abusa da pesquisa e da criatividade, passando por instrumentos latinos, como três cubanos e quatro venezuelanos, além de outros indianos e turcos.

A cantora Márcia Short é uma das que faz questão de tê-lo por perto desde a época do grupo Bândabah, no início dos anos 1990, até sua produção mais recente, o espetáculo Sapoti, concebido, arranjado e dirigido por Gerson Silva, em homenagem a Angela Maria.

"Ele é uma fonte inesgotável de criatividade para arranjos belíssimos, um estudioso incansável, que imprime personalidade em tudo que faz. Gerson tem um bom gosto absurdo. Trabalhar com ele é qualidade, critério e disciplina", afirma a artista.

Carlinhos Brown também não economiza nos elogios: "Sua musicalidade e exigência correspondem à expectativa dos artistas que recorrem a ele para dirigir concertos ou bandas, que, sob sua liderança, resultam em musicalidade e concertos assertivos. Também o destaco como superprofessor de música. Não foi à toa que o escolhi para a Pracatum".

João Jorge Rodrigues, presidente do Olodum, destaca o trabalho do músico em diferentes frentes de atuação.

"Gerson é talentoso, extremamente criativo e tem atuado em diferentes níveis de nichos de música na Bahia, no Brasil e no mundo. No Olodum, ele tem sido um consultor de novas melodias, timbres. Tem experiência e vivência na educação musical para além de tocar o tambor", afirma.

