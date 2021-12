Gerônimo volta em novo endereço

O cantor Gerônimo Santana volta a fazer temporadas de shows no Pelourinho a partir desta terça-feira, 7, às 20h. O artista, que se apresentava na Escadaria do Passo, retorna num novo endereço: o Largo Pedro Arcanjo. O show intitulado O Pagador de Promessas segue fixo sempre às terças-feiras, no mesmo horário e espaço.

No set list do espetáculo musical estão sucessos como Jubiabá, Eu Sou Negão, Menino do Pelô e Dandá. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

