Gerônimo se apresenta às terças no Sesc Pelourinho

Após dez anos consecutivos e ininterruptos realizando seus ensaios abertos na Escadaria do Passo, Gerônimo Santana leva o show "O Pagador de Promessas" para a Arena do Sesc Senac Pelourinho.

Os dias e horários das apresentações continuam os mesmos - às terças, às 20h. O ingresso custa R$ 20. No set list do show não faltam os maiores sucessos de Gerônimo, como "É d'Oxum", "Jubiabá", "Eu sou Negão", "Agradecer e Abraçar", "Menino do Pelô" e "Dandá".

adblock ativo