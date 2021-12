Gerônimo recebe Ramiro Naka, Skanibais e Walter Queiroz nesta terça

O cantor internacional Ramiro Naka, e os nacionais Skanibais e Walter Queiroz, participam do ensaio de Gerônimo, na próxima terça-feira, 19, no Largo Pedro Archanjo, às 20h, no Pelourinho, em Salvador.

Os ingressos, com valor de R$30 (meia) para todos, podem ser comprados pelo site do Sympla.

Ramiro Naka é um dos artistas convidados (Foto: Reprodução | Instagram)

Atrações

Ramiro Naka nasceu em Guiné Bissau e possui oito álbuns gravados. Conhecido internacionalmente por gravações arranjadas Sammy Massamba.

Já o grupo Skanibais, também convidado da noite, é formado por dez instrumentistas que reinterpretam o ska jamaicano. Com base nos metais, a banda faz uma fusão do reggae baiano. Além das composições autorais, eles reinterpretam clássicos do ska, do reggae, da MPB e do samba, alternando entre temas instrumentais e hits cantados.

Também convidado especial da noite, o cantor e compositor Walter Queiroz é parceiro de Gerônimo na música "Dentro da minha cabeça", gravada pelo grupo A Cor do Som. Já teve mais de cinco de suas músicas integrando trilhas sonoras de novelas da Rede Globo. O "Minha fogueira", feita em parceria com Gerônimo, está entre as músicas que ele vai apresentar.

