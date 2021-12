Gerônimo recebe Márcia Freire e ex-Banda Mel em ensaio desta terça

Em mais um de seus ensaios, o cantor Gerônimo recebe, nesta terça-feira, 3, a cantora Márcia Freire, o axé das antigas da Banda BNT e Joka Barreto, ex-Banda Mel. O show ocorre às 20h, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser comprados antecipadamente no Sympla ou na bilheteria do local. Acompanhado da sua banda Mont Serrat, o cantor traz no repertório clássicos como 'Eu sou negão', 'Jubiabá' e 'É D’Oxum'.

Com seus ensaios, Gerônimo criou um espaço de resistência, durante mais de 15 anos, para a música da Bahia. Os eventos mantêm um público fiel e diverso, entre baianos e turistas.

adblock ativo