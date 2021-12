Gerônimo recebe Denny Denan em ensaio no Pelourinho

O cantor Gerônimo comanda mais uma edição do projeto O pagador de Promessa nesta terça-feira, 5, às 20h, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Desta vez, o artista recebe como convidados Denny Denan e Diego Andrade, do Power Trio. Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda no Sympla.

Comemorando um ano de carreira solo, após deixar a banda Timbalada, Denny Denan apresenta o repertório de seu trabalho atual, 'O Legado'. Inspirado na música percussiva na Bahia, com referências históricas, religiosas, artísticas e culturais, Denny leva canções como ‘Deixa a Gira Girar’ e ‘Anjo Lindo’.

Já Diego Andrade é violonista, cantor, arranjador, produtor musical e compositor. Ao longo de sua carreira, acompanhou artistas como Jau, Lazzo Matumbi, Márcio Mello e fez parte de bandas como Superfly, Hajoe, entre outras. No repertório, estão clássicos do folk rock, Beatles, Stones, Pink Floyd, Bob Dylan e Eric Clapton, além de composições autorais.

Acompanhado da Banda Mont Serrat, o anfitrião da noite faz uma síntese da música e da cultura da Bahia, desde músicas de raiz até clássicos da produção baiana. Entre as canções de sua autoria, estão “Eu sou negão”, “Jubiabá”, “Já é carnaval cidade” e “É D’Oxum”, entre outras.

adblock ativo