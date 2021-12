Gerônimo recebe convidados especiais nesta terça

O cantor Gerônimo faz show nesta terça-feira, 12, acompanhado de sua banda Monte Serrat, e recebe Jau; a banda Som Soteropolitano Ambulante (SSA) e a cantora Carmen Petrucci. Realizado no Centro Histórico há mais de 15 anos, o evento será realizado, às 20 horas, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho.

No repertório, ele pretende apresentar suas composições que incluem grandes hits carnavalescos, entre elas estão 'Eu sou negão', 'Já é carnaval cidade', 'Jubiabá' e 'É D’Oxum'.

Seu convidado Jau, que acabou de lançar o trabalho “Alegria Odara” - homenagem feita para a Bahia -, irá apresentar para o alguns de seus sucessos, como 'Amanda', 'Festa de Tambor', 'Anjo Torto', 'Viral'.

A Banda SSA - Som Soteropolitano Ambulante leva para o ensaio seu repertório de influência das brass bands de New Orleans (EUA), junto com clássicos da música brasileira. O grupo é formado por Thiago Ramalho e Marcelo Tribal (percuteria), Edu Alves (tuba), Léo Couto (sax barítono), Normando Mendes e Rodrigo Reis (trompetes) e Tiago Valois (trombone).

Ja a cantora Carmen Petruci, cantora que veio do Rio Grande do Sul, em busca da música baiana, tem como referência os grandes artistas baianos.

Os ingressos estão com valores promocionais de R$ 30,00 (meia) e podem ser comprados antecipadamente pelo site Sympla ou na bilheteria do local, que abre às 19 horas. Mais informações pelos telefones: (71) 3332-3333/ 99327-2724 ou pelo site oficial do cantor.

adblock ativo