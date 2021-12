Gerônimo recebe convidados em nova edição d'O Pagador de Promessa

O cantor Gerônimo recebe convidados especiais na edição desta terça-feira, 25, do projeto O Pagador de Promessa. O show terá participação dos cantores Peu Del Rey, Jotabê e Dom Marcus e acontece no Largo Tereza Batista, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda no Sympla.

No projeto criado há mais de 15 anos, Gerônimo passeia pelas tradições culturais da Bahia e apresenta seus grandes sucessos, como ‘Eu sou negão’, ‘Jubiabá’ e ‘É D’Oxum’.

Convidados

Atualmente morando em São Paulo, o cantor e multi-instrumentista Peu Del Rey está de volta à Bahia para uma série de novos shows. A turnê "O Lado Bom da Vida" tem o mesmo nome de uma canção sua que está na trilha sonora da próxima novela da Globo, Espelho da Vida.

Dom Marcus integrou, por muitos anos, a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, e navega da MPB até o pop nacional e internacional. Atualmente, desenvolve o projeto Minha História e faz apresentações em espaços culturais e teatros.

Já o cantor Jotabê vai mostrar ao público um pouco do seu “Eletroxé”, EP promocional que lançará no mês de outubro. Entre as canções, estão “Balança o Coração” e “Correndo Atrás” de sua autoria.

