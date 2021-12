Gerônimo realiza último ensaio de verão nesta terça

O cantor Gerônimo encerra a temporada de verão nesta terça-feira, 25. Para o último show, o artista irá receber Márcia Freire, Mari Antunes e Renato Fechine. Com início às 20h, o show é realizado no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

Os interessados em adquirir ingressos, que custam R$ 30, podem se dirigir à bilheteria do local, que abre às 19h no dia do show. As vendas também são ofertadas através da plataforma Sympla.

O Pagador de Promessas anima o público acompanhado de sua banda, Mont Serrat. Entre as canções apresentadas estão "Eu Sou Negão", "Jubiabá", "Já é Carnaval Cidade" e "É D'Oxum".

