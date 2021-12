Gerônimo realiza espetáculo 'Muita Onda' nesta sexta

O cantor Gerônimo irá realizar nesta sexta-feira, 10, uma nova edição do espetáculo 'Muita Onda'. A apresentação, que também ocorre no dia 17, será realizada no Teatro Módulo, às 20h.

Durante cada edição, o artista conta histórias sobre sua carreira, além de dançar, tocar e cantar. O repertório é autoral e conta com as canções 'Menino do Pelô', 'É d'oxum', 'Lambada da Delícia' ('Já é Carnaval Cidade'), 'Eu Sou Negão', entre outros.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). E em homenagem ao mês das Mães, o público feminino irá pagar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A entrada pode ser adquirida através da plataforma Ingresso Rápido ou no local do evento.

