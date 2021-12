Gerônimo faz sua última apresentação no Teatro Módulo

O cantor e compositor Gerônimo encerra sua temporada do show "Muita Onda" no Teatro Módulo, na Pituba, nesta sexta-feira, 26, às 20h.

Desde março em cartaz, Gerônimo une música e teatro no espetáculo que compartilha casos e segredos dos bastidores da música baiana. Acompanhado de sua banda, ele canta, toca e revela os casos marcantes de sua carreira, numa apresentação que pretender entreter pessoas das mais diferentes gerações.

O repertório do show é predominantemente autoral, com sucessos como “Eu sou Negão”,”Jubiabá”, “Menino do Pelô”, “Agradecer e Abraçar” e “É d’oxum”.

