Gerônimo faz ensaio no Pelourinho nesta terça com participações especiais

O cantor e compositor baiano Gerônimo, realiza mais uma edição do seu ensaio de verão nesta terça-feira, 22, a partir das 20h no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Com seu show, “O Pagador de Promessas”, acompanhado da banda Mont Serrat, o artista receberá no palco como convidadas as cantoras Thati e Mônica Sangalo, além do grupo Bailinho de Quinta.

No repertório estarão presentes grandes sucessos de sua carreira como "É d'Óxum", "Eu sou negão", "Jubiabá", "Agradecer e Abraçar", além de clássicos da música baiana que farão a alegria do público presente. Os ingressos para o show custam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos no local ou através do site Sympla.

