Gerônimo estreia em projeto junino no Pelourinho

Nesta terça-feira, 2, àss 20h, a Arena do Sesc Senac Pelourinho recebe a estreia do projeto junino do cantor Gerônimo Santana. Com ingressos nos valores de R$ 20 e R$ 10, o evento, batizado de Gerônimo, O Herói do Sertão em A Saga do Forró, traz repertório composto por clássicos de Luiz Gonzaga e do forró pé de serra, além de versões do artista que ganham novos formatos para completar a festa.

Com barracas de comidas típicas e quadrilhas, o show acontece também nos dias 9 e 16 de junho.

