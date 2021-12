Gerônimo convida Ana Mameto e Mambolada para show nesta terça

Em mais uma edição do projeto "O Pagador de Promessa", o cantor Gerônimo se apresenta nesta terça-feira, 23, a partir das 20h no Largo Tereza Batista no Pelourinho, acompanhado da banda Mont Serrat. O evento ainda contará com participações especiais da cantora Ana Mametto e da banda Mambolada.

No repertório, grandes sucessos de sua carreira como "É d'Óxum", "Eu sou negão", "Jubiabá" e "Agradecer e Abraçar" farão a alegria do público presente. Os ingressos para o show custam entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e podem ser adquiridos no local ou através do site Sympla.

