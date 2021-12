Geraldo Pita é atração do "Conversa Cantada"

O cantor Geraldo Pita é a atração do "Conversa Cantada", no campus da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced/Ufba). O evento é gratuito e acontece na próxima quinta-feira, 21, às 17h30, no hall do 1º andar da instituição.

O projeto tem como característica a interação do público com o cantor, numa mescla de aula com show.

Geraldo, além de cantor e compositor, também é professor de educação musical. Compositor de ritmos variados, atualmente possui cerca de 80 músicas gravadas e 300 compostas, além de estar finalizando um CD de Forró.

