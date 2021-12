Geraldo Azevedo se apresenta no projeto "Boa Música"

O cantor e compositor Geraldo Azevedo se apresenta no próximo dia 21 de julho, no projeto "Boa Música", na Área Verde do Othon, em Salvador. O evento será às 16h, também com o show da banda de forró Estakazero. Os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 240.

O músico pernambucano tem mais de 50 anos de carreira, com músicas que se tornaram sucessos da música popular brasileira e também do forró, entre elas "Táxi Lunar", "Bicho de Sete Cabeças" e "Caravana".

Já Estakazero faz um show com forró pé de serra. Com 18 anos na estrada, a banda ficou conhecida com os forrós romanticos, "Lua Minha", "Encosta N'eu" e "Bateu Vontade".

