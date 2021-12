O cantor e compositor Geraldo Azevedo se apresenta em Salvador neste domingo, 21, às 16h, na Área Verde do Othon, em Ondina. Os ingressos custam R$ 90 arena (individual) e cadeiras R$ 120 (individual). As vendas acontecem no site Sympla.

O projeto “Boa Música” promete emocionar um repertório variado, com os grandes sucessos do cantor e suas músicas inéditas. Geraldo Azevedo passeia por cinco décadas de composições, apresentando desde canções do início de sua carreira, como "Táxi Lunar", "Bicho de Sete Cabeças” e "Caravana", até as do seu álbum recém-lançado "Solo Contigo".

O evento conta também com o show da banda Estakazero.

adblock ativo